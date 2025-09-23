Yritysluettelo
Autodesk Asiakaspalvelu Palkat

Asiakaspalvelu keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Autodesk:ssa vaihtelee $46.3K ja $64.7K per year välillä. Katso Autodesk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$50.2K - $60.8K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$46.3K$50.2K$60.8K$64.7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Autodesk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakaspalvelu roolille yrityksessä Autodesk in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $64,658. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Autodesk Asiakaspalvelu roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $46,264.

