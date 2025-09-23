Yritysluettelo
Autodesk
    Levels FYI
  Palkat
  Liiketoiminta-analyytikko

  Kaikki Liiketoiminta-analyytikko -palkat

Autodesk Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko korvaus in United States Autodesk:ssa vaihtelee $92.4K per year P2 -tasolta $210K per year P4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $90K. Katso Autodesk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Autodesk in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $209,926. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Autodesk Liiketoiminta-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $123,000.

