Aurora
  • Palkat
  • Tekninen ohjelmapäällikkö

  • Kaikki Tekninen ohjelmapäällikkö -palkat

Aurora Tekninen ohjelmapäällikkö Palkat

Tekninen ohjelmapäällikkö korvaus in United States Aurora:ssa vaihtelee $229K per year P5 -tasolta $336K per year P7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $296K. Katso Aurora:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P4
TPM I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
TPM II
$229K
$180K
$40K
$9K
P6
Senior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
Staff TPM
$336K
$221K
$72.1K
$42.3K
Näytä 3 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedot

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Aurora-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Aurora-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

