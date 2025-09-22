Tuotesuunnittelija korvaus in United States Aurora:ssa on yhteensä $170K per year P6 -tasolla. Katso Aurora:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025
Aurora-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
UKK
Mikä on korkein Tuotesuunnittelija palkka yrityksessä Aurora in United States?
Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Aurora in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $189,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Kuinka paljon Aurora Tuotesuunnittelija työntekijät ansaitsevat in United States?
Yrityksessä Aurora Tuotesuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $138,600.
