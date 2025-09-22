Koneinsinööri korvaus in United States Aurora:ssa vaihtelee $250K per year P6 -tasolta $305K per year P7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $244K. Katso Aurora:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Aurora-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
