Aurora
Aurora Markkinointi Palkat

Markkinointi keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Aurora:ssa vaihtelee $121K ja $165K per year välillä. Katso Aurora:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$131K - $155K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$121K$131K$155K$165K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Aurora-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä Aurora in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $165,370. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Aurora Markkinointi roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,792.

Muut resurssit