Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Aurora Solar:ssa on yhteensä $185K per year. Katso Aurora Solar:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
Aurora Solar
Software Engineer
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$185K
Taso
L4
Peruspalkka
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Aurora Solar?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Aurora Solar-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Aurora Solar in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $235,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Aurora Solar Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $181,000.

