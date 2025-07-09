Yrityshakemisto
AUO
AUO Palkat

AUO:n palkkaväli vaihtelee $25,647:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Sähkötekniikan insinööri :lle alaosassa $122,400:aan Tekninen ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä AUO. Viimeksi päivitetty: 8/22/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $29K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
Median $27.5K
Liiketoiminnan kehittäminen
$33.9K

Sähkötekniikan insinööri
$25.6K
Laitteistoinsinööri
$48.6K
Konetekniikan insinööri
$27.6K
Tuotevastaava
$35.7K
Tekninen ohjelmajohtaja
$122K
UKK

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki AUO je Tekninen ohjelmajohtaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $122,400.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki AUO je $31,436.

Muut resurssit