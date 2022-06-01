Yrityshakemisto
AuditBoard
AuditBoard Palkat

AuditBoard:n palkkaväli vaihtelee $52,735:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Projektipäällikkö :lle alaosassa $238,000:aan Tuotevastaava :lle yläosassa.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $195K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $238K
Myynti
Median $190K

Henkilöstöhallinto
$175K
Ohjelmajohtaja
$100K
Projektipäällikkö
$52.7K
Rekrytoija
$80.4K
Myyntitekniikan asiantuntija
$194K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$213K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

AuditBoard:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AuditBoard je Tuotevastaava s ročnou celkovou kompenzáciou $238,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AuditBoard je $190,000.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja AuditBoard:lle

