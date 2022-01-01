Yrityshakemisto
Audible Palkat

Audible:n palkkaväli vaihtelee $53,890:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoimintaprosessit :lle alaosassa $525,300:aan Tietotekniikan asiantuntija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Audible. Viimeksi päivitetty: 8/22/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Liiketoimintatiedon insinööri

Datatieteilijä
Median $225K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $360K

Tuotevastaava
Median $220K
Ohjelmajohtaja
Median $137K
Rekrytoija
Median $150K
Tekninen ohjelmajohtaja
Median $192K
Liiketoimintaprosessit
$53.9K
Liiketoiminta-analyytikko
$112K
Talousanalyytikko
$161K
Henkilöstöhallinto
$169K
Tietotekniikan asiantuntija
$525K
Lakiasiat
$393K
Liikkeenjohdon konsultti
$101K
Markkinointitoiminnot
$189K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$168K
Omistusoikeuden aikataulu

5%

VUOSI 1

15%

VUOSI 2

40%

VUOSI 3

40%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

Audible:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 5% kertyvät 1st-VUOSI (5.00% vuosittain)

  • 15% kertyvät 2nd-VUOSI (15.00% vuosittain)

  • 40% kertyvät 3rd-VUOSI (20.00% puolivuosittain)

  • 40% kertyvät 4th-VUOSI (20.00% puolivuosittain)

25%

VUOSI 1

35%

VUOSI 2

40%

VUOSI 3

Osakelaji
RSU

Audible:ssa RSUs on 3-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 35% kertyvät 2nd-VUOSI (35.00% vuosittain)

  • 40% kertyvät 3rd-VUOSI (40.00% vuosittain)

UKK

The highest paying role reported at Audible is Tietotekniikan asiantuntija at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $525,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Audible is $178,375.

