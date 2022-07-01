Yritysluettelo
Athelas
Athelas Palkat

Athelas:n palkka vaihtelee $35,175 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $207,834 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Athelas. Viimeksi päivitetty: 10/9/2025

$160K

Hallinnollinen assistentti
$50.8K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$169K
Markkinointioperaatiot
$95.8K

Tuotepäällikkö
$208K
Ohjelmistoinsinööri
$35.2K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Athelas-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Athelas là Tuotepäällikkö at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $207,834. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Athelas là $95,769.

