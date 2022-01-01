Yritysluettelo
Asurion
Asurion Palkat

Asurion:n palkka vaihtelee $44,100 kokonaiskorvauksena vuodessa Information Technologist (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $230,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Asurion. Viimeksi päivitetty: 10/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer 1 $90.2K
Software Engineer 2 $142K
Tech Lead $169K
Software Engineer 4 $190K
Software Engineer 5 $222K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
Median $160K
Tuotepäällikkö
Median $145K

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $230K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $93K
Tuotesuunnittelija
Median $123K
Kirjanpitäjä
$57.1K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$94.9K
Asiakaspalvelu
$52.8K
Data-tieteen päällikkö
$179K
Talousanalyytikko
$69.3K
Henkilöstöhallinto
Median $99K
Information Technologist (IT)
$44.1K
Juridiikka
$75.4K
Markkinointi
$209K
Markkinointioperaatiot
$118K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$185K
Ohjelmapäällikkö
$156K
Myynti
$65.3K
Ratkaisuarkkitehti
$72.6K
UX-tutkija
$139K
UKK

The highest paying role reported at Asurion is Ohjelmistokehityspäällikkö with a yearly total compensation of $230,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Asurion is $123,333.

