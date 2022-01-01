Yritysluettelo
Astranis
Astranis Palkat

Astranis:n palkka vaihtelee $121,762 kokonaiskorvauksena vuodessa Koneinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $225,400 Juridiikka -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Astranis. Viimeksi päivitetty: 8/30/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $213K
Koneinsinööri
Median $122K
Laitteistoinsinööri
Median $140K

Rekrytoija
Median $155K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $165K
Juridiikka
$225K
Myynti-insinööri
$139K
Pääomasijoittaja
$201K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Astranis-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Astranis on Juridiikka at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $225,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Astranis ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $160,000.

