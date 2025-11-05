Yritysluettelo
Aston Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Belarus

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Belarus Aston:ssa on yhteensä BYN 121K per year. Katso Aston:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
Yhteensä vuodessa
BYN 121K
Taso
Senior Software Engineer
Peruspalkka
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bonus
BYN 0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Aston?
Block logo
+BYN 194K
Robinhood logo
+BYN 297K
Stripe logo
+BYN 66.8K
Datadog logo
+BYN 117K
Verily logo
+BYN 73.5K
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Osallistu

Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Aston in Belarus on vuosittainen kokonaiskorvaus BYN 139,977. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Aston Ohjelmistosuunnittelija roolille in Belarus ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on BYN 120,658.

