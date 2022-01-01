Yritysluettelo
ASSURANCE IQ Palkat

ASSURANCE IQ:n palkka vaihtelee $63,315 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointioperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $261,300 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ASSURANCE IQ. Viimeksi päivitetty: 9/12/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Tuotepäällikkö
Median $156K
Kirjanpitäjä
$93.1K
Data-asiantuntija
$152K

Markkinointi
$93.5K
Markkinointioperaatiot
$63.3K
Tuotesuunnittelija
$186K
Ohjelmapäällikkö
$111K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$261K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$173K
Ansaintaaikataulu

10%

V 1

20%

V 2

40%

V 3

30%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ASSURANCE IQ-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 10% ansaitsee 1st-V (10.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 40% ansaitsee 3rd-V (40.00% vuosittain)

  • 30% ansaitsee 4th-V (30.00% vuosittain)

UKK

Най-високо платената позиция в ASSURANCE IQ е Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $261,300. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ASSURANCE IQ е $152,348.

