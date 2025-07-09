Yrityshakemisto
Aspen Dental
Aspen Dental Palkat

Aspen Dental:n palkkaväli vaihtelee $42,806:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietotekniikan asiantuntija :lle alaosassa $331,650:aan Lääkäri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Aspen Dental. Viimeksi päivitetty: 8/22/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $130K
Liiketoiminta-analyytikko
$116K
Datatieteilijä
$114K

Tietotekniikan asiantuntija
$42.8K
Lääkäri
$332K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Aspen Dental:ssa on Lääkäri at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $331,650. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Aspen Dental:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $115,575.

