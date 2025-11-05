Yritysluettelo
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Boston Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Boston Area Arrowstreet Capital:ssa on yhteensä $201K per year. Katso Arrowstreet Capital:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Arrowstreet Capital
Platform Engineer, Senior Associate
Boston, MA
Yhteensä vuodessa
$201K
Taso
L3
Peruspalkka
$152K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$48.6K
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Arrowstreet Capital?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Arrowstreet Capital in Greater Boston Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $627,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Arrowstreet Capital Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Boston Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $215,750.

