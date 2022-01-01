Arrowstreet Capital Palkat

Yrityshakemisto
Arrowstreet Capital:n palkkaväli vaihtelee $128,520:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Projektipäällikkö :lle alaosassa $381,900:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Arrowstreet Capital. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $200K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Datatieteilijä
$314K
Projektipäällikkö
$129K

Ohjelmistokehityksen päällikkö
$382K
UKK

The highest paying role reported at Arrowstreet Capital is Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $381,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Arrowstreet Capital is $256,780.

