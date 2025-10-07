Yritysluettelo
Arm Full Stack -ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Cambridge Area

Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Cambridge Area Arm:ssa vaihtelee £43.3K per year Grade 2 -tasolta £178K per year Grade 6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Cambridge Area on yhteensä £108K. Katso Arm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Lähtötaso)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
£122K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Arm-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Arm in Greater Cambridge Area on vuosittainen kokonaiskorvaus £242,491. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Arm Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Cambridge Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £128,668.

