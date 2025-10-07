Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Cambridge Area Arm:ssa vaihtelee £43.3K per year Grade 2 -tasolta £178K per year Grade 6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Cambridge Area on yhteensä £108K. Katso Arm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Grade 2
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Arm-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)