DevOps-insinööri korvaus in United Kingdom Arm:ssa on yhteensä £117K per year Grade 4 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United Kingdom on yhteensä £91.2K. Katso Arm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Lähtötaso)
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£117K
£78.4K
£34.7K
£3.9K
Grade 5
Staff Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Näytä 4 Lisää tasoja
Lisää korvaus

Katso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Arm-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus DevOps-insinööri roolille yrityksessä Arm in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £145,436. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Arm DevOps-insinööri roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £108,113.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Arm ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

