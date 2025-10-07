Yritysluettelo
ARA Full Stack -ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Raleigh-Durham Area

Full Stack -ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Raleigh-Durham Area ARA:ssa on yhteensä $89K per year. Katso ARA:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Mediaanipalkka
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Yhteensä vuodessa
$89K
Taso
Junior Software Engineer
Peruspalkka
$80K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$4K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ARA?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä ARA in Raleigh-Durham Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $143,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ARA Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille in Raleigh-Durham Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $88,300.

Muut resurssit