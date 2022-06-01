Yrityshakemisto
AppsFlyer
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

AppsFlyer Palkat

AppsFlyer:n palkkaväli vaihtelee $29,470:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakasmenestys :lle alaosassa $269,593:aan Tekninen ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä AppsFlyer. Viimeksi päivitetty: 8/12/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $133K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $144K
Liiketoiminta-analyytikko
$95.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Asiakasmenestys
$29.5K
Dataanalyytikko
$85.3K
Datatieteilijä
$141K
Henkilöstöhallinto
$85.4K
Markkinointi
$54K
Tuotesuunnittelija
$85.4K
Tuotevastaava
$109K
Ohjelmajohtaja
$125K
Rekrytoija
$147K
Myynti
$121K
Tekninen ohjelmajohtaja
$270K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

AppsFlyer:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraohjeita ja lisää.

Vieraile Nyt!

UKK

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-AppsFlyer הוא Tekninen ohjelmajohtaja at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $269,593. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AppsFlyer הוא $115,012.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja AppsFlyer:lle

Liittyvät yritykset

  • PLANOLY
  • MOLOCO
  • Button
  • Kochava
  • Intercom
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit