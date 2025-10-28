Tuotesuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada AppLovin:ssa vaihtelee CA$61.4K ja CA$89.2K per year välillä. Katso AppLovin:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!
100%
V 1
AppLovin-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:
100% ansaitsee 1st-V (25.00% neljännesvuosittain)