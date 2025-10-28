Yritysluettelo
AppLovin
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Henkilöstöhallinto

  • Kaikki Henkilöstöhallinto -palkat

AppLovin Henkilöstöhallinto Palkat

Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States AppLovin:ssa vaihtelee $166K ja $236K per year välillä. Katso AppLovin:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$189K - $223K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$166K$189K$223K$236K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Henkilöstöhallinto ilmoitustas yrityksessä AppLovin avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Osaketyyppi
RSU

AppLovin-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (25.00% neljännesvuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Henkilöstöhallinto tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä AppLovin in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $235,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AppLovin Henkilöstöhallinto roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $166,050.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle AppLovin ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit