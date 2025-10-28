Yritysluettelo
AppLovin
AppLovin Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Germany AppLovin:ssa vaihtelee €72K ja €105K per year välillä. Katso AppLovin:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€82.7K - €94.3K
Germany
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€72K€82.7K€94.3K€105K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Osaketyyppi
RSU

AppLovin-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (25.00% neljännesvuosittain)



Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä AppLovin in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €104,923. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AppLovin Data-analyytikko roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €72,023.

