Liiketoiminnan kehittäminen korvaus in Vietnam AppLovin:ssa on yhteensä ₫2.51B per year Senior Business Development Manager -tasolla. Katso AppLovin:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Osaketyyppi
RSU

AppLovin-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (25.00% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminnan kehittäminen roolille yrityksessä AppLovin in Vietnam on vuosittainen kokonaiskorvaus ₫2,988,975,360. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AppLovin Liiketoiminnan kehittäminen roolille in Vietnam ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₫2,134,982,400.

