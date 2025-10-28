Yritysluettelo
Applecart
Applecart Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United States Applecart:ssa on yhteensä $140K per year. Katso Applecart:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Applecart
Software Engineer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$140K
Taso
L2
Peruspalkka
$130K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Applecart?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Applecart in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $180,505. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Applecart Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $112,500.

