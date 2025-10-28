Yritysluettelo
Apple
Apple Test Engineer Palkat

Test Engineer mediaanikorvaus in United States Apple:ssa on yhteensä $121K per year. Katso Apple:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Apple
Test Engineer
Sunnyvale, CA
Yhteensä vuodessa
$121K
Taso
ICT1
Peruspalkka
$96K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$10K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Apple?
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Test Engineer roolille yrityksessä Apple in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $191,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Apple Test Engineer roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $123,000.

Muut resurssit