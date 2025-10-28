Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Apple:ssa vaihtelee $173K per year ICT2 -tasolta $744K per year ICT6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $345K. Katso Apple:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike
iOS-kehittäjä
Mobiiliohjelmistokehittäjä
Frontend-ohjelmistokehittäjä
Koneoppimiskehittäjä
Backend-ohjelmistokehittäjä
Full-Stack ohjelmistokehittäjä
Verkkosuunnittelija
Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä
Data-insinööri
Tuotanto-ohjelmistokehittäjä
Turvallisuusohjelmistokehittäjä
DevOps-insinööri
Sivuston luotettavuusinsinööri
Virtuaalitodellisuus ohjelmistokehittäjä
Järjestelmäinsinööri
Videopeli ohjelmistokehittäjä
Kehittäjäevankelista
Tutkija
Sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehittäjä