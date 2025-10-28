Yritysluettelo
Apple
Apple Myynti-insinööri Palkat

Myynti-insinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Apple:ssa vaihtelee $340K ja $483K per year välillä. Katso Apple:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$386K - $458K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$340K$386K$458K$483K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti-insinööri roolille yrityksessä Apple in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $483,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Apple Myynti-insinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $340,200.

