Projektipäällikkö korvaus in United States Apple:ssa vaihtelee $141K per year ICT2 -tasolta $223K per year ICT6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $220K. Katso Apple:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
ICT2
$141K
$110K
$18.3K
$12.2K
ICT3
$194K
$145K
$41.2K
$8K
ICT4
$227K
$161K
$52K
$13.8K
ICT5
$351K
$206K
$117K
$28.1K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
