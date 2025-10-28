Tuotepäällikkö korvaus in United States Apple:ssa vaihtelee $189K per year ICT2 -tasolta $722K per year ICT6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $310K. Katso Apple:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
ICT2
$189K
$139K
$40.5K
$8.9K
ICT3
$215K
$159K
$43.9K
$12.8K
ICT4
$305K
$192K
$96.1K
$17.7K
ICT5
$453K
$241K
$171K
$41.2K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
