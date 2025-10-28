Yritysluettelo
Apple
Apple Henkilöstöoperaatiot Palkat

Henkilöstöoperaatiot keskimääräinen kokonaiskorvaus Apple:ssa vaihtelee $271K ja $378K per year välillä. Katso Apple:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$290K - $342K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$271K$290K$342K$378K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöoperaatiot roolille yrityksessä Apple on vuosittainen kokonaiskorvaus $377,618. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Apple Henkilöstöoperaatiot roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $271,110.

