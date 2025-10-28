Yritysluettelo
Apple
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Investointipankkiiri

  • Kaikki Investointipankkiiri -palkat

Apple Investointipankkiiri Palkat

Investointipankkiiri keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Apple:ssa vaihtelee ₹2.48M ja ₹3.39M per year välillä. Katso Apple:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹2.66M - ₹3.21M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Investointipankkiiri ilmoitustas yrityksessä Apple avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Apple logo
+₹3.9M
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Investointipankkiiri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Investointipankkiiri roolille yrityksessä Apple in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,388,536. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Apple Investointipankkiiri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,482,979.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Apple ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit