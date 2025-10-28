Talousanalyytikko korvaus in United States Apple:ssa vaihtelee $103K per year ICT2 -tasolta $261K per year ICT5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $178K. Katso Apple:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
ICT2
$103K
$93.2K
$3.2K
$6.5K
ICT3
$152K
$124K
$20.7K
$7.7K
ICT4
$193K
$153K
$28K
$11.9K
ICT5
$261K
$195K
$38.8K
$27.5K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
