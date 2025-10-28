Yritysluettelo
Tekstinkirjoittaja keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Apple:ssa vaihtelee $84K ja $115K per year välillä. Katso Apple:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$91K - $108K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$84K$91K$108K$115K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekstinkirjoittaja roolille yrityksessä Apple in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $115,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Apple Tekstinkirjoittaja roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $84,000.

