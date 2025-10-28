Liiketoiminnan kehittäminen korvaus in Brazil Apple:ssa on yhteensä R$531K per year ICT3 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Brazil on yhteensä R$644K. Katso Apple:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
ICT2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
ICT3
R$531K
R$442K
R$62.4K
R$26.9K
ICT4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
ICT5
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)
