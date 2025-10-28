Yritysluettelo
Liiketoiminta-analyytikko korvaus in United States Apple:ssa vaihtelee $112K per year ICT2 -tasolta $289K per year ICT5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $180K. Katso Apple:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
ICT2
Junior Business Analyst
$112K
$102K
$7.2K
$2.2K
ICT3
Business Analyst
$177K
$139K
$27.4K
$10.2K
ICT4
Senior Business Analyst
$220K
$154K
$53.2K
$13.6K
ICT5
$289K
$174K
$85K
$30K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Apple in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $289,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Apple Liiketoiminta-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $185,000.

