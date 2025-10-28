Yritysluettelo
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö korvaus Apple:ssa vaihtelee $292K per year ICT2 -tasolta $280K per year ICT4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus on yhteensä $250K. Katso Apple:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
ICT2
$292K
$195K
$70K
$27K
ICT3
$148K
$124K
$18.3K
$6K
ICT4
$280K
$170K
$83.8K
$26.2K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 4 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedot

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Apple-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille yrityksessä Apple on vuosittainen kokonaiskorvaus $334,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Apple Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $232,000.

