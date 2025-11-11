Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in United States Appian:ssa vaihtelee $121K per year Software Engineer 1 -tasolta $182K per year Senior Software Engineer 1 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $130K. Katso Appian:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
V 1
20%
V 2
20%
V 3
20%
V 4
20%
V 5
Appian-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)