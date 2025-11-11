Yritysluettelo
Appian
Appian Full-Stack ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa India

Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in India Appian:ssa on yhteensä ₹2.76M per year Software Engineer 2 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.76M.

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer 1
(Lähtötaso)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Näytä 3 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Appian-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Appian in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹5,060,360. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Appian Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,827,564.

Muut resurssit