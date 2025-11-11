Yritysluettelo
Appian Asiakasvastaava Palkat

Asiakasvastaava mediaanikorvaus in United States Appian:ssa on yhteensä $338K per year. Katso Appian:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025

Mediaanipalkka
company icon
Appian
Account Executive
Dallas, TX
Yhteensä vuodessa
$150K
Taso
Account Executive
Peruspalkka
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
13 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Katso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Appian-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakasvastaava roolille yrityksessä Appian in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $170,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Appian Asiakasvastaava roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $150,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Appian ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

