Tekninen kirjanpitäjä keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Appian:ssa vaihtelee $92.4K ja $129K per year välillä. Katso Appian:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$99K - $117K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$92.4K$99K$117K$129K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Appian-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen kirjanpitäjä roolille yrityksessä Appian in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $128,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Appian Tekninen kirjanpitäjä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $92,400.

