Tekninen kirjanpitäjä keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Appian:ssa vaihtelee $92.4K ja $129K per year välillä. Katso Appian:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
20%
V 1
20%
V 2
20%
V 3
20%
V 4
20%
V 5
Appian-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)