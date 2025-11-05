Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Montreal AppDirect:ssa vaihtelee CA$83K per year P1 -tasolta CA$145K per year P4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Montreal on yhteensä CA$110K. Katso AppDirect:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
AppDirect-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)