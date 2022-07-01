Yritysluettelo
Apollo.io
Apollo.io Palkat

Apollo.io:n palkka vaihtelee $59,069 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $306,460 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Apollo.io. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Ohjelmistosuunnittelija
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Frontend-ohjelmistokehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Tuotepäällikkö
Median $280K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$186K

Liiketoiminta-analyytikko
$164K
Datatieteilijä
$253K
Graafinen suunnittelija
$212K
Henkilöstöhallinto
$151K
Markkinointi
$114K
Tuotesuunnittelija
$284K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$243K
Rekrytoija
$219K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$306K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Apollo.io-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Apollo.io on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $306,460. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Apollo.io ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $199,020.

