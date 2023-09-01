Yritysluettelo
Apna
Apna Palkat

Apna:n palkka vaihtelee $3,449 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $113,184 Datatieteilijä -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Apna. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $48.2K
Tuotepäällikkö
Median $48.6K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$39.7K

Liiketoiminta-analyytikko
$9.9K
Asiakaspalvelu
$3.4K
Datatieteilijä
$113K
Tuotesuunnittelija
$16.5K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$20.3K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Apna on Datatieteilijä at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $113,184. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Apna ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $29,993.

