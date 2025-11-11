Yritysluettelo
Apexon
Apexon Backend-ohjelmistokehittäjä Palkat

Backend-ohjelmistokehittäjä mediaanikorvaus in United States Apexon:ssa on yhteensä $140K per year. Katso Apexon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025

Mediaanipalkka
company icon
Apexon
Lead Data Engineer
Dallas, TX
Yhteensä vuodessa
$140K
Taso
L5
Peruspalkka
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Apexon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Apexon in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $162,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Apexon Backend-ohjelmistokehittäjä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $138,000.

