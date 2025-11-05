Yritysluettelo
Apexon
Apexon Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Mumbai Metropolitan Region

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Mumbai Metropolitan Region Apexon:ssa on yhteensä ₹1.29M per year. Katso Apexon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Apexon
Backend Software Engineer
Mumbai, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹1.29M
Taso
JL6A
Peruspalkka
₹1.29M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
Backend-ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Apexon in Mumbai Metropolitan Region on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,905,984. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Apexon Ohjelmistosuunnittelija roolille in Mumbai Metropolitan Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹713,107.

