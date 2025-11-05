Yritysluettelo
Aktuaari mediaanikorvaus in Canada Aon:ssa on yhteensä CA$63.5K per year. Katso Aon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$63.5K
Taso
Analyst 1
Peruspalkka
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$3K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Aktuaari roolille yrityksessä Aon in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$76,260. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Aon Aktuaari roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$60,737.

