ANZ Data-insinööri Palkat sijainnissa Greater Melbourne Area

Data-insinööri mediaanikorvaus in Greater Melbourne Area ANZ:ssa on yhteensä A$127K per year. Katso ANZ:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025

Mediaanipalkka
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Yhteensä vuodessa
A$127K
Taso
L4
Peruspalkka
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$3.1K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-insinööri roolille yrityksessä ANZ in Greater Melbourne Area on vuosittainen kokonaiskorvaus A$184,243. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ANZ Data-insinööri roolille in Greater Melbourne Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on A$123,958.

